E’ morto a 80 anni Gigi Proietti, era cittadino onorario di Ponza

E’ morto Gigi Proietti. Oggi, 2 novembre, avrebbe compiuto 80 anni. Conosciuto e amato da tutti gli italiani che lo hanno conosciuto come attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, poeta e scrittore.

Era legato alla terra pontina e in particolare all’isola di Ponza. Nel 2019 Ponza gli ha conferito la cittadinanza onoraria su proposta del sindaco, Franco Ferraiuolo. Ha sempre dimostrato il suo amore per il territorio, aveva spiegato il primo cittadino, “anche con la disinteressata partecipazione umana ed il contributo artistico personale”. Oltre a questo gli era stato riconosciuto un “chiarissimo merito nei campi dello spettacolo e della cultura, in cui miete indiscussi successi perfino oltre i confini italiani, come attore, cantante, poeta, regista e maestro del teatro”.

Nella sua lunghissima carriera ricordiamo la direzione del Teatro Brancaccio di Roma dove aveva fondato il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche per giovani attori. E’ stato il maestro di Enrico Brignano, Giorgio Tirabassi, Francesca Reggiani, Gabriele Cirilli e molti altri.

Nel 1992 ha prestato magistralmente la voce al Genio della lampada nel film Disney Aladdin. Nel 1996 la fiction in cui interpreta Il maresciallo Rocca.

A teatro da solo, con una sciarpa bianca o una giacca rossa, sapeva riempire tutto il palcoscenico. Addio Gigi Proietti.