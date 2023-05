E’ morto Paolo Portoghesi, progettò la Passeggiata a Mare

E’ noto a Latina per la sua Passeggiata a Mare, passata alla storia del capoluogo come la Passeggiata Portoghesi. E’ morto oggi all’età di 92 anni Paolo Portoghesi, uno dei più celebri architetti italiani che aveva progettato nel 2011 il percorso ciclopedonale che da Foce Verde collega a via Casilina, al Lido di Latina. Su di lui ha commentato anche il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini: “Perdere un professionista come Paolo Portoghesi non rappresenta solo un lutto ma una perdita per tutta la nazione. Le sue opere rimangono però a ricordarci il suo estro e la sua capacità di incastonare la bellezza della nostra Italia. Anche la città da cui provengo, Latina, è stata arricchita dal suo genio, che ha portato alla realizzazione della “Passeggiata a Mare” che ha unito estetica e funzionalità, rendendo ancor più attraente la nostra costa. Spero che sempre più giovani possano e vogliano prendere esempio da grandi Italiani come l’Architetto Portoghesi”.