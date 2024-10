E’ ufficiale, Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore del Latina

Ieri sera è arrivata la fumata bianca, poi qualche ora fa l’ufficialità diffusa dalla società del Latina Calcio. Roberta Boscaglia è il nuovo allenatore dei nerazzurri. Toccherà al tecnico di Gela risollevare le sorti di una squadra con il morale sotto le scarpe e martoriata dai numerosi infortuni.

Palermo, Brescia, Novara e Foggia. Queste solo alcune delle piazze in cui Boscaglia ha fatto da guida tecnica. Non di certo uno qualsiasi, sopratutto per la categoria. Siederà con lui, come vice allenatore, Antonio Capodicasa. Oggi il primo allenamento alla Furgolcavi, c’è da preparare la difficile trasferta di domenica al Massimino di Catania.