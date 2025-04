Domenica scorsa, in occasione dell’Earth Day 2025, Fondi ha ospitato una partecipata iniziativa di pulizia ambientale organizzata nell’ambito del progetto nazionale Una Terra che respira di Plastic Free. L’appuntamento, con ritrovo presso la sorgente di via Acquachiara, ha coinvolto 30 volontari che hanno dedicato la mattinata alla rimozione dei rifiuti abbandonati.

Lungo l’argine del canale e in prossimità della Sorgente sono stati rinvenuti anche pneumatici, ferri da stiro, contenitori di pesticidi, scarti edili ed una sacca piena di materiale ferroso.

Sotto la guida della referente locale Tina Di Fazio, e con la collaborazione di Radio Show Italia 103.5 e il patrocinio del Comune di Fondi, i partecipanti hanno raccolto circa 500 kg di rifiuti, riempiendo oltre 40 sacchi tra plastica, vetro, metalli e indifferenziato.

Prezioso anche il supporto offerto da alcuni membri delle associazioni Fare Verde e Wilderness AIW Monte San Biagio, sezione Castrum Monticelli, che si sono uniti al gruppo e del consigliere comunale Francesco Ciccone.

Prima di iniziare l’attività di clean up la referente locale Tina Di Fazio ha consegnato nelle mani di Marco Livoli, figlio dell’indimenticato Carlo, Volontario per l’Ambiente, una maglietta dell’Associazione come omaggio alla sua memoria.

“Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno partecipato e dimostrato ancora una volta quanto amore e senso di responsabilità possiamo avere verso il nostro territorio – ha dichiarato la referente Tina Di Fazio –. Eventi come questo ci ricordano che ogni piccolo gesto può fare una grande differenza nella tutela dell’ambiente”.





Con il sostegno di Treedom come sustainability partner, l’iniziativa si inserisce in una rete di oltre 200 appuntamenti Plastic Free realizzati in tutta Italia in occasione della Giornata Mondiale della Terra.