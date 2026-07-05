Barca rischia di affondare nel golfo di Gaeta, salvate otto persone

Fortunatamente solo tanta paura nel golfo di Gaeta, dove un’imbarcazione con otto persone a bordo ha rischiato di affondare a causa di una via d’acqua nello scafo.

La situazione è stata individuata dal battello “Bravo 30” della Guardia Costiera di Gaeta, impegnato in attività di controllo in mare. Dopo la segnalazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, è stata inviata sul posto la motovedetta CP 856, attrezzata con una pompa di esaurimento.

I militari hanno prima messo in sicurezza gli occupanti, trasferendoli sull’unità di soccorso, poi hanno avviato le operazioni per svuotare lo scafo e contenere l’ingresso dell’acqua, evitando l’affondamento.

Una volta ristabilite le condizioni di sicurezza, la barca è stata affidata agli ormeggiatori del porto di Gaeta e scortata fino al porto di Caposele. Nessuna persona è rimasta ferita.