È con un comunicato stampa apparso sui canali della società un’ora fa che il Terracina Calcio ha annunciato il suo nuovo direttore sportivo. In realtà si tratta di un ritorno a casa, da parte dell’ex ds anche del Latina Calcio. Emanuele Germano torna a ricoprire quel ruolo che aveva anni fa, nella passata esperienza tra Eccellenza e soprattutto Serie D.

Queste le sue parole rilasciate sui canali social del Terracina: “Sono contentissimo di essere ritornato a casa mia, nella mia terra. Non potevo non accettare la richiesta da parte della società, lo devo alla mia città e lo devo ai tifosi. Per me adesso conta solo lavorare e sbagliare il meno possibile, cerchiamo di fare qualcosa di importante”.

Terracina che domani sarà impegnato nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia a Gaeta, 0-0 l’andata.