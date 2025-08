Eccellenza, il Terracina riparte da Raffaele Scudieri: il nuovo allenatore

Raffaele Scudieri è il nuovo allenatore del Terracina Calcio. Le tigri si assicurano così un profilo di assoluto spessore per il panorama laziale, dove Scudieri è riconosciuto come una delle figure più esperte e vincenti. Celebre la sua esperienza con il Latina Calcio 1932, in Serie D, dove arrivò a poter sognare la promozione diretta nel professionismo nella stagione 2020-2021 con i pontini, un cammino interrotto solo da uno straripante (all’epoca) Monterosi Tuscia e un esonero ancora per molti inspiegabile.

Il tecnico, riparte proprio dalla provincia di Latina, dal Terracina Calcio, una società ambiziosa e che, dopo la sfortunata annata di Serie D, vorrà sicuramente riscattare un centenario amaro e tornare a far la voce grossa in un campionato comunque duro come l’Eccellenza Laziale.

” ha raggiunto l’accordo per guidare i tigrotti nella stagione 2025/26. , e per scrivere insieme un nuovo capitolo.” – il comunicato ufficiale del Terracina.