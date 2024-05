Eccellenza, il Terracina vince il campionato e torna in Serie D!

È stata un’ultima giornata al cardiopalma nel girone B di Eccellenza, con il Terracina che si è confermato in vetta alla classifica e ha centrato uno storico double. È Serie D per i costieri, promozione che arriva dopo ben 9 anni di assenza dalla quarta categoria nazionale.

Non è stata una partita facile per i biancocelesti contro l’Atletico Pontinia, ma sono riusciti a ribaltare il risultato grazie ai gol di Curiale e Celli. Anche la squadra di Gesmundo ha motivo di festeggiare, evitando i play-out grazie alla sconfitta della Pro Calcio Tor Sapienza contro il Città di Anagni, che ha sancito la retrocessione dei gialloverdi in Promozione.

Sarà una sera di festa, per una Terracina che ha iniziato a festeggiare già nei giorni antecedenti la sfida del Bartolani. Maxi schermo in piazza, pullman, più di 1.500 anime terracinesi a Cisterna di Latina.

È la vittoria DI Terracina, è il loro ritorno in Serie D.