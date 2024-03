Eccellenza, Terracina perde a Teramo ed esce dalla Coppa Italia

Il sogno di Coppa Italia del Terracina è stato infranto sul campo del Bonolis, dove i biancocelesti hanno ceduto 3-1 al Città di Teramo, abbandonando la competizione.

La partita è iniziata subito in salita per le Tigri, con gli abruzzesi che hanno trovato il vantaggio dopo soli 9 minuti grazie a Oses. Nonostante alcuni momenti di pressione nel finale del primo tempo, il Terracina non è riuscito a reagire, subendo un secondo gol di D’Egidio al 2′ di recupero.

Nella ripresa, nonostante i tentativi di reazione, il Terracina è stato punito nuovamente dal Città di Teramo, che ha chiuso definitivamente la partita con un gol di Cangemi al 32′.

Nonostante il gol di Sossai per il Terracina, l’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza rende la strada verso la Serie D unica via possibile per i biancocelesti.

RITORNO QUARTI DI FINALE

CITTA’ DI TERAMO – TERRACINA 3-1 (And. 1-1)

CITTA’ DI TERAMO Negro, Furlan, Pepe, Cipolletti (10’st Cangemi), Massarotti, Esposito, Ferraioli (37’pt Sanseverino), Vanzan, D’Egidio (20’st Tourè), Oses (38’st Marcado), Santirocco (24’st Dos Santos) PANCHINA Di Donato, Palmentieri, Damiani, Governatori ALLENATORE Pomante

TERRACINA Martinelli, Zambruno (36’st Mazzon), Rosania (38’st Ragozzo), Sossai, Celli, Proietti, Pesce, Petruccelli (17’st Fioretti), Carlini, Curiale, Camara (36’st Cano) PANCHINA Campagna, Merluzzi, Guida, Stella, Rosato ALLENATORE Gatta (Pernarella squalificato)

MARCATORI Oses 9’pt (C), D’Egidio 47’pt (C), Cangemi 32’st (C), Sossai 39’st (T)

ARBITRO Stanzani di Bologna

ASSISTENTI Cavallari di Ravenna e Corbelli di Rimini

NOTE Ammoniti Cipolletti, Pomante, Petruccelli, Esposito, Zambruno, Celli, Cangemi, Sossai