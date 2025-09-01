Ecco il bomber che mancava, Giacomo Parigi è un nuovo giocatore del Latina

Il Latina Calcio, agli sgoccioli del gong di fine mercato, piazza il colpo tanto atteso. La società nerazzurra ha annunciato ufficialmente l’acquisto a titolo oneroso di Giacomo Parigi, attaccante classe 1996 reduce da dall’annata straordinaria con il Rimini dove ha collezionato 14 gol e 8 assist nel campionato di Serie C 2024/25.

Il centravanti aretino ha firmato un contratto biennale e vestirà la maglia numero 97, con la missione di dare peso, esperienza e concretezza al reparto offensivo di Alessandro Bruno. Nato ad Arezzo, il neo acquisto pontino è cresciuto calcisticamente nella Sangiovannese prima di passare all’Arezzo e quindi alla Primavera dell’Atalanta, una delle migliori scuole giovanili d’Italia. Il debutto tra i professionisti è arrivato nel 2016 con la maglia del Cosenza in Lega Pro, primo passo di una carriera che lo ha visto indossare diverse casacche importanti della categoria. Dopo le esperienze con Vibonese e Picerno, l’attaccante ha trovato continuità e maturità con l’Arzignano Valchiampo, dove in tre stagioni ha collezionato 69 presenze e 17 gol. Numeri che hanno confermato le sue doti da attaccante moderno, capace non solo di finalizzare ma anche di dialogare con i compagni.

Dopo un’annata da protagonista a Rimini, Parigi era finito nel mirino anche di club di Serie B, ma ha scelto Latina con l’ambizione di diventare un punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. Con 123 presenze complessive in Serie C, rappresenta quel mix di esperienza e fame di gol che la piazza invocava da tempo. “Un bomber vero, un leader offensivo, un colpo di fine mercato”, lo definisce la società, che punta su di lui per dare entusiasmo all’ambiente, soprattutto dopo la bruttissima sconfitta di Trapani.

Nel frattempo arriva la risoluzione contrattuale per Riccardo Improta. A comunicarlo con una nota la società che ha salutato e ringraziato il giocatore per questi anni passati insieme.