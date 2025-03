Ecco lo Skatepark di Latina, sarà pronto entro la primavera del 2026

Uno spazio verde da 35mila metri quadri all’interno del Parco Santa Rita, nel cuore pulsante della città. Sorgerà lì, tra via Galvaligi e via Pier Luigi Nervi, lo SkatePark presentato questa mattina in Commissione congiunta Pianificazione-Sport. Nelle sale del Comune di Latina è stato presentato il progetto che si inserisce all’interno di un programma di sviluppo urbano e sportivo fortemente voluto dall’Amministrazione Celentano, anche grazie al sostegno dei fondi della Federazione Italiana Sport Rotellistici.

Lo skatepark sarà suddiviso in due aree, la prima, più vicina all’ingresso, sarà destinata ai principianti ed avrà spazi più larghi con ostacoli più bassi, mentre la seconda, situata nella zona più interna, sarà dedicata ai più esperti ed avrà strutture più complesse convenzionalmente definite baks, piramide, quarters e ledges. Una struttura dunque accessibile a tutti, con attrezzature di ultima generazione, nuove pavimentazioni resistenti all’usura e alle interperie e con un impianto di illuminazione all’avanguardia.

Un progetto fortemente voluto e attentamente coordinato dall’Assessore allo Sport Andrea Chiarato che soddisfatto ha detto: “La struttura sarà pronta entro il 2026, con la fine dei lavori prevista per la fine della primavera. Sarà un impianto all’avanguardia nel quale potremo portare anche gare di livello nazionale e di una disciplina olimpica come quella dello Street”.

Parole soddisfatte anche dal Presidente della Commissione Sport Claudio Di Matteo: “Oggi portiamo a termine un progetto iniziato nel 2020 e portato avanti in perfetta sintonia con tutta l’amministrazione. Uno spazio nuovo dunque che servirà anche a valorizzare e riportare a nuova vita un’area verde come quella del Parco Santa Rita, creando spazi inclusivi e sostenibili per il bene della comunità”.