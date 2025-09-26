Eco Stelle 2025, turismo e sostenibilità: premio per sette lidi di Formia

Sette stabilimenti balneari di Formia hanno ricevuto le “Eco Stelle 2025”, il riconoscimento promosso da FRZ e dal Comune per premiare la raccolta differenziata e le buone pratiche ambientali.

La cerimonia si è svolta al Molo Vespucci durante i Campionati Mondiali Masters ILCA, con un momento suggestivo: le stelle marine, realizzate in materiale ecosostenibile, sono arrivate dal mare a bordo della storica imbarcazione Hormiae, tornata a navigare con la scritta “Una vela latina per la pace”.

«Eco Stelle rappresenta per Formia un impegno concreto e costante per coniugare turismo e sostenibilità – ha spiegato il sindaco Gianluca Taddeo – Valorizzare le spiagge con pratiche virtuose significa proteggere l’ecosistema e offrire ai turisti un’esperienza di qualità».

A distinguersi sono stati i lidi Golfo, Perla, S. Janni, Tropical Beach, Klaton, Bandiera e Vela Viva. A tutti gli altri stabilimenti coinvolti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

«La collaborazione con FRZ e con i gestori dei lidi è stata fondamentale – ha aggiunto l’assessore Fabio Papa – Eco Stelle 2025 dimostra che con il lavoro condiviso si possono migliorare raccolta differenziata e cura degli spazi pubblici».

Il progetto ha già prodotto risultati concreti: più pulizia, cartellonistica chiara, isole ecologiche di supporto e meno rifiuti abbandonati. Un passo avanti anche verso la conferma della Bandiera Blu per la città.