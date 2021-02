Ecocity Futsal Cisterna, domani caccia alla terza vittoria consecutiva

CISTERNA – Domani alle 15 appuntamento per la sfida tra Junior Domitia ed Ecocity Futsal Cisterna valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie B di calcio a 5.

Terza trasferta nel giro di una settimana per gli uomini di coach Angeletti che, dopo due vittorie consecutive, sono ora a caccia di altri tre punti in terra campana. Si attende anche il debutto del neo acquisto Vinicius Sardella, pivot a rinforzo dell’attacco.

I cisternesi sono secondi in classifica con 36 punti, reduci della vittoria sul campo della Leoni Acerra dello scorso sabato e si sono ripetuti lo scorso mercoledì sul campo di Città di Fondi, con una vittoria per 3-0. Junior Domitia naviga invece a metà classifica con 22 punti e la fresca vittoria contro Futsal Senise per 8-5. Nella gara di andata i cisternesi si imposero con il punteggio di 5-1.

“Sappiamo che non sarà per niente facile – commenta Matia Lara dell’Ecocity – Troviamo una squadra che in casa è forte e non possiamo sottovalutarla. L’unico obiettivo sono i tre punti, non possiamo più sbagliare. Ormai non ci sono più partite facili. Ci sono ancora tante partite da disputare, ci giochiamo tutto. Sala Consilina e Benevento hanno perso punti, ma ancora è lunga. Noi non dobbiamo sbagliare, altrimenti diventa complicato recuperare”.