Ecocity Futsal Cisterna, vittoria a Salerno per 8-5

Buona prova per l’Ecocity Futsal Cisterna che trionfa in terra campana con il risultato di 8-5 contro l’Alma Salerno.

Dopo gli addii di Foglia e Maina, la squadra ha testato i nuovi equilibri riuscendo nell’impresa e reagendo ad un primo tempo chiuso in vantaggio per i campani (5-4).

Bene i giovani con la doppietta di Cardoso e la rete di Liviero. Il nuovo innesto, Velasquez, all’esordio assoluto con la maglia cisternese, protagonista di una grande prestazione, assist e gol per lui. La vecchia guardia guida l’assalto alla porta salernitana, con l’ennesima grande prova di Rosati che sforna anche una doppietta e Lara di nuovo in forma, doppietta anche per lui.

“Ho visto una squadra unita, vogliosa di fare risultato come poche volte era capitato in questa stagione, una squadra che si aiutava in campo e si incitava in ogni momento di difficoltà – dichiara il presidente dell’Ecocity Futsal Cisterna Vincenzo Tuccillo. Mi sono veramente piaciuti i ragazzi, mi hanno regalato una bella emozione, hanno vinto da squadra, tutti insieme. Velazquez si è presentato nel miglior modo possibile, con una doppietta e tanta qualità, ma ripeto, questa è stata la vittoria del gruppo non del singolo”.

Ora testa al nuovo match di sabato 6 febbraio con la diciassettesima giornata al Palacesaroni, contro Leoni Acerra.