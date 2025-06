Edoardo Vona saluta Latina:”Un percorso che si chiude non come immaginavo”

Dopo un anno e mezzo con la maglia del Latina Calcio 1932, Edoardo Vona chiude ufficialmente la sua esperienza in nerazzurro. Lo fa con un messaggio sentito e carico di significato, nel quale ripercorre i momenti vissuti con il club pontino, sottolineando l’attaccamento ai colori e alla città. Il capitano lascia il club nerazzurro a scadenza di contratto. “Ho dato tutto, con rispetto e coerenza”

Arrivato nel gennaio 2023, Vona si è ritagliato presto un ruolo da protagonista, indossando anche la fascia da capitano in diverse occasioni. Un simbolo non solo in campo, ma anche nello spogliatoio, dove ha scelto – come lui stesso ricorda – di restare a gennaio scorso nonostante avesse ricevuto offerte più vantaggiose da un punto di vista professionale. “Per me e per la mia famiglia, da sempre legata a questi colori, il Latina ha rappresentato molto più di una semplice tappa sportiva. È stata casa, appartenenza, orgoglio”, scrive Vona.

“Ho cercato ogni giorno di dare il massimo, dentro e fuori dal campo, con impegno, serietà e rispetto. Oggi il mio percorso si chiude, non come avrei immaginato, ma accetto questo epilogo con serenità, consapevole di aver sempre agito con coerenza e dedizione”.

Il saluto è anche l’occasione per ribadire i valori che hanno guidato la sua permanenza a Latina: trasparenza, correttezza, dignità. “Ringrazio di cuore i compagni veri, i tifosi sinceri e chi ha creduto in me. Porterò Latina sempre con me, per quello che è stato e per quello che avrebbe potuto essere”.

Classe 1996, difensore centrale di esperienza, Edoardo Vona lascia dunque Latina con la consapevolezza di aver dato tutto. Il futuro è ora tutto da scrivere, ma il passato recente parla chiaro: Vona ha lasciato il segno, dentro e fuori dal campo.