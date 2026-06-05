Educatrici comunali: entro l’anno il bando da funzionarie, sospeso lo stato di agitazione

Arriva un passo avanti nella vertenza sul personale educativo del Comune di Latina. Al termine del tavolo di confronto tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali, è stato annunciato l’avvio entro l’anno del bando per le progressioni verticali in deroga che porteranno alcune educatrici comunali all’inquadramento nell’Area Funzionari.

Una misura che riguarda complessivamente 12 lavoratrici, alle quali si aggiungono altre 5 unità già previste, grazie al reperimento delle risorse necessarie da parte dell’ente. Un intervento che punta a sanare una situazione di disallineamento contrattuale rimasta aperta dopo l’ultimo CCNL.

L’accordo è stato raggiunto alla presenza degli assessori alla Pubblica Istruzione e al Personale del Comune di Latina, Andrea Chiarato e Federica Censi, insieme alla FP CGIL rappresentata dal segretario generale Vittorio Simeone.

Per il sindacato, il risultato ottenuto rappresenta un riconoscimento del ruolo educativo e sociale svolto quotidianamente dalle educatrici comunali e consente di superare una disparità di inquadramento tra personale con mansioni analoghe.

Alla luce dell’intesa, la FP CGIL ha deciso di revocare lo stato di agitazione e il sit-in previsto, riservandosi però di verificare nei prossimi mesi la concreta attuazione degli impegni assunti dall’Amministrazione attraverso i relativi atti amministrativi.