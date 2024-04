Educazione Ambientale a Latina: Eco-Generation per un futuro sostenibile

Questa mattina si è tenuto l’evento di sensibilizzazione ambientale “Eco-Generation: Ispirare ed Educare alla Sostenibilità”, promosso da ABC, il Comune di Latina e Unindustria Latina. Gli studenti dell’Istituto Superiore “Marconi” di Latina sono stati protagonisti di un’importante iniziativa volta alla pulizia della spiaggia di Foce Verde, vicino allo stabilimento Appeal Beach, e a un incontro di formazione ambientale presso la sede di ABC, seguito da una visita guidata al Centro di Raccolta.

Sotto la direzione del Direttore generale di ABC, Silvio Ascoli, e del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Latina, Paolo Di Cecca, l’evento ha visto la partecipazione di autorità locali, tra cui il Sindaco di Latina Matilde Celentano, l’Assessore all’Ambiente Franco Addonizio e il Presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo.

Il vice Presidente di ABC, Daniela Moscarino, ha sottolineato l’importanza di educare le future generazioni alla sostenibilità ambientale e ha ringraziato Unindustria per il sostegno nell’organizzazione dell’iniziativa, evidenziando l’efficacia della collaborazione tra enti pubblici, settore privato e istituzioni educative.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Latina, Paolo Di Cecca, ha ribadito l’impegno del settore privato verso la sostenibilità ambientale e ha sottolineato il ruolo fondamentale dei giovani nel promuovere azioni concrete per proteggere l’ambiente.

Il Presidente di Unindustria Latina, Pierpaolo Pontecorvo, ha enfatizzato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e attori del territorio per affrontare le sfide legate alla salvaguardia ambientale.Il Sindaco Matilde Celentano ha elogiato l’iniziativa come momento di formazione importante per sensibilizzare alla gestione dei rifiuti come risorsa e ha annunciato che porterà questa esperienza al terzo Summit nazionale sull’Economia del Mare.

L’Assessore all’Ambiente Franco Addonizio ha evidenziato l’interesse costruttivo dei giovani verso le tematiche ambientali e ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel sensibilizzare i ragazzi su argomenti cruciali come il ciclo dei rifiuti e la riduzione delle plastiche nell’ambiente.

Questo evento rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile, evidenziando il ruolo fondamentale della collaborazione tra settore pubblico, privato e istituzioni educative nella promozione della consapevolezza ambientale e nell’incoraggiare azioni concrete per proteggere il nostro pianeta.