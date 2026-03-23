Educazione finanziaria, webinar gratuiti di Poste in Provincia

Poste Italiane rilancia in provincia di Latina il proprio impegno nella diffusione della cultura economica con due nuovi appuntamenti online dedicati ai cittadini. L’iniziativa, pensata per accompagnare persone di ogni età verso scelte più consapevoli, affronta temi legati alla gestione del denaro, alla previdenza e alla pianificazione familiare.

Gli incontri, previsti per martedì 24 e giovedì 26 marzo, saranno incentrati su due argomenti chiave: il passaggio generazionale e la gestione delle diverse fasi della vita. Durante i webinar, proposti in doppio orario (alle 10:00 e alle 16:00), esperti del settore offriranno indicazioni pratiche per organizzare al meglio il trasferimento del patrimonio e per definire obiettivi personali e familiari nel tempo.

L’obiettivo è fornire strumenti utili sia ai più giovani sia agli adulti, aiutandoli a orientarsi tra decisioni economiche importanti, dalla gestione delle risorse quotidiane fino alla pianificazione di progetti futuri.

Un’attenzione particolare è rivolta anche all’inclusività: gli appuntamenti pomeridiani saranno infatti accessibili con sottotitoli e traduzione nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), per garantire la partecipazione a un pubblico più ampio.

Per prendere parte agli eventi, completamente gratuiti, è sufficiente registrarsi attraverso la piattaforma dedicata di Poste Italiane al seguente link:

https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi

Sul sito istituzionale è inoltre disponibile una sezione ricca di contenuti di approfondimento, tra cui guide tematiche pensate per accompagnare gli utenti nelle principali tappe della vita, come il percorso di studi dei figli, l’acquisto di un’abitazione o la pianificazione della pensione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso dell’azienda orientato alla responsabilità sociale e alla sostenibilità, in linea con i principi ESG promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.