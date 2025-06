Efe Bayram sarà ancora un giocatore del Cisterna Volley. Lo schiacciatore della nazionale turca resterà uno dei punti di riferimento della squadra, vivendo la sua terza stagione in Superlega Credem Banca sempre con la maglia del Cisterna Volley, per un complessivo di quattro stagioni nel massimo campionato italiano, tutte vissute al Palasport di Viale delle Provincie.

“Sì, posso dire di essere davvero felice di questa conferma – racconta Bayram, quest’estate protagonista con la nazionale maggiore turca – Per me è qualcosa di speciale poter restare per il terzo anno consecutivo in questo club. Sono orgoglioso di far parte di questa comunità, di questa grande società, fatta di persone straordinarie. Essere ancora qui mi emoziona: sarà una nuova stagione, una nuova sfida. E probabilmente diventerò il giocatore straniero rimasto più a lungo nella storia del club. È qualcosa che mi rende ancora più fiero e orgoglioso”.

Efe Bayram ha subito conquistato il pubblico del Cisterna Volley, diventando nell’ultima stagione uno degli elementi con il maggior impiego nel corso dell’anno. 221 punti, di cui 29 ace (miglior battitore della squadra nell’ultima stagione), non bastano a descrivere l’apporto dello schiacciatore, che attacca a 351 centimetri di altezza.

“Come ho sempre detto, amo Cisterna, amo vivere qui. Amo il club e amo le persone che lo rendono quello che è: per me è come una famiglia. Sono entusiasta anche all’idea di affrontare un’altra stagione in Superlega Credem Banca. Sarà dura, come sempre, ma proprio per questo sarà ancora più stimolante”.

Per Bayram si tratta della quarta stagione in Superlega, un percorso iniziato dopo tre anni di alto livello con l’Halkbank Ankara, e impreziosito da un’importante carriera con la nazionale maggiore turca, di cui fa parte dal 2021. Con la Turchia ha conquistato l’argento all’European Golden League 2022, l’oro nell’edizione 2023 e il titolo alla Volleyball Challenger Cup dello stesso anno.

“Sono arrivato in Italia, a Cisterna, giovanissimo, e tutti i miei anni qui li ho vissuti con il supporto di questa comunità. Ricordo perfettamente il primo giorno: ero emozionato, ma anche molto inesperto. Avevo 19 anni, ero davvero un ragazzo. E mi dicevo: “Devo lavorare duro, dare sempre il massimo, restare forte in questo campionato”. Ora ho 23 anni e sento di essere cresciuto tanto. All’inizio non è stato facile. Mi chiedevo spesso se sarei stato all’altezza, se ce l’avrei fatta. Ma con il tempo ho capito quanto sia importante dare il 120%, ogni giorno. Prendersi cura di sé stessi, della propria tecnica, della mente, del corpo. Oggi mi sento più forte, dentro e fuori dal campo. Ho maturato una mentalità diversa, più solida e consapevole”.

Bayram condivide anche il suo punto di vista sul prossimo campionato che vedrà Cisterna Volley lottare contro le più importanti realtà pallavolistiche del Bel Paese:

“In questi anni ho imparato che ogni stagione, in Italia, ha una storia tutta sua. Il livello è altissimo, lo sappiamo bene. Per questo, come Cisterna, dovremo lavorare davvero tanto. Abbiamo una buona squadra, molto giovane: alcuni ragazzi hanno esperienza, altri meno, ma tutti avranno voglia di mettersi in gioco. Dovremo restare concentrati e apprezzare ogni momento di questo percorso. Perché sì, è il campionato più difficile, ma anche il più bello in cui giocare. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto negli ultimi tre anni: lavorare insieme, restare uniti, goderci il viaggio. Quando ci siamo divertiti e abbiamo creduto l’uno nell’altro, abbiamo ottenuto grandi risultati”.