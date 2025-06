“EGO: un viaggio tra arte, formazione e psiche”, l’Accademia Sonia Onelli incanta il D’Annunzio

Al Teatro D’Annunzio di Latina è andato in scena uno spettacolo che ha catturato il pubblico con la sua forza artistica e la sua profondità: “EGO – l’altra parte da scoprire”, la nuova produzione originale dell’Accademia Sonia Onelli. Un evento che ha unito arte, formazione e creatività in un mix coinvolgente e di grande impatto.

Interamente scritto, ideato e prodotto dall’Accademia Sonia Onelli, lo spettacolo ha visto la partecipazione di un cast internazionale e ha richiesto centinaia di ore di lavoro. Il progetto multidisciplinare ha messo al centro il corpo, la tecnica e la costruzione dell’identità personale, creando un racconto simbolico che ha saputo emozionare e sorprendere il pubblico.

La scena si è animata con 29 attrezzi circensi in sospensione, quadri visivi di forte impatto, luci studiate con cura e una narrazione originale che ha permesso a ogni interprete di attraversare un percorso artistico e personale. La direzione artistica di Sonia Onelli, coreografa e formatrice di livello internazionale, ha saputo fondere danza, arti circensi, musica e teatro in un’unica esperienza scenica di grande livello.

“Questo spettacolo è il risultato di mesi di lavoro intenso, in cui l’arte è diventata uno strumento di crescita e di espressione autentica”, ha commentato Sonia Onelli. La sua visione è quella di creare un polo artistico stabile e di eccellenza a Latina, dove gli studenti possano non solo imparare, ma anche esprimersi e innovare.

L’Accademia Sonia Onelli si distingue ormai come una delle realtà più innovative del territorio pontino e oltre, con percorsi formativi in danza, circo, teatro e musica, workshop internazionali e produzioni originali. Lo spettacolo “EGO” ha ancora una volta dimostrato la capacità dell’Accademia di offrire contenuti culturali di alto livello, regalando al territorio non solo un momento di formazione, ma anche un’esperienza scenica indimenticabile.

Un successo che conferma come l’arte possa essere un potente strumento di crescita e di comunicazione, e come l’Accademia Sonia Onelli continui a essere un punto di riferimento per la cultura e la formazione artistica a Latina e non solo.