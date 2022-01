Einaudi-Mattei, Open Day finale: domani per la presentazione dell’offerta formativa

Domani, 22 Gennaio, dalle 15 alle 18, gli studenti frequentanti le classi terze degli Istituti Secondari di Primo Grado e le loro famiglie sono invitati all’Open Day organizzato dall’Istituto Einaudi-Mattei di Latina in vista delle iscrizioni all’a.s. 2022-23.

In questo appuntamento finale verranno presentati tutti gli indirizzi, che vanno a costituire la ricca offerta formativa del polo professionale più grande della città.

Aprendo le sue porte alle famiglie, l’Einaudi-Mattei cercherà di rispondere a quell’esigenza informativa espressa dai preadolescenti, e dai loro genitori, nel momento in cui sono chiamati a fare una scelta tanto difficile quanto importante come quella della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Una scelta che deve essere, dunque, ben orientata e consapevole.

Durante il pomeriggio i docenti degli indirizzi, guidati dalla Commissione Orientamento, accoglieranno le famiglie nelle due sedi per esaminare insieme le caratteristiche e le specificità di ognuno dei percorsi attivi nell’Istituto.

“Questi ultimi -sottolinea la Commissione Orientamento- hanno come denominatore comune la capacità di saper interpretare, anche in anticipo, le opportunità in ambito occupazionale espresse dal nostro territorio.

La nostra è una Scuola che nel corso dei cinque anni prepara realmente al mondo del lavoro, sapendo coniugare il sapere e il saper fare, nonché a quello universitario. Una Scuola che prepara le sue studentesse e i suoi studenti ad accogliere ed affrontare le sfide del futuro, avendo come obiettivo prioritario il successo formativo dei suoi ragazzi”.

Anche nel corso della mattinata, la Scuola sarà aperta per dare informazioni alle famiglie e supportarle nell’iscrizione online. Ampio spazio verrà dedicato ad analizzare gli elementi caratterizzanti di tutti gli indirizzi, da quelli “storici” come “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, “Servizi Commerciali” e “Socio-Sanitario”, a quelli esclusivi in ambito provinciale come l’“Ottico” e l’“Odontotecnico”, agli indirizzi di recente attivazione come “Made in Italy”, senza dimenticare i corsi attivi anche in orario serale, che rappresentano un’ulteriore risposta alle esigenze formative del territorio.

Si invitano le famiglie a consultare il sito della Scuola e a seguire i canali di comunicazione istituzionali dell’Istituto per ogni aggiornamento sulle iniziative intraprese e per avere maggiori informazioni.