Ekuban illude, al Francioni poker in rimonta del Catania

Sconfitta pesante del Latina che al Francioni in casa subisce il poker in rimonta da un Catania dimezzato dagli infortuni. La sfida era partita anche bene per i nerazzurri ma purtroppo a causa dei soliti errori difensivi e la disattenzione sono stati rimontati dagli etnei. Dopo i pareggi contro Benevento ed Altamura quindi, torna a perdere il Latina che rimane ferma a 27 punti in classifica non riuscendo ad allungare ulteriormente le distanze dalla casertana dopo i 5 punti di vantaggi dopo l’esclusione del Taranto in settimana. Un occasione sprecata dal Latina che ora si troverà ad affrontare due gare difficili la prossima settimana.

La cronaca

Il primo tempo si chiude senza reti e con poche emozioni. Il Catania sfiora il vantaggio nei primi minuti con Di Gennaro, che calcia a botta sicura ma manca di poco lo specchio della porta. Il Latina si rende pericoloso solo nel finale con un tentativo di Rapisarda, che però termina alto.

Nella ripresa, al 52’, i padroni di casa trovano il gol con Ekuban, bravo a colpire di testa su cross di Rapisarda. Il Catania reagisce subito e al 55’ pareggia con un rigore trasformato da Montalto, concesso per un tocco di mano in area. La rimonta si completa al 70’, quando Jimenez si inventa un’azione straordinaria: dribbla tre avversari e con un tiro potente supera Zacchi, regalando il vantaggio ai siciliani. Poco dopo, inizia il dominio degli etnei che prima sfiorano il tris con De Paoli e poco dopo lo concretizzano con Jimenez che realizza un calcio di rigore assegnato all’84’ per fallo di Ndoj in area. Piove sul bagnato al 93′ quando Saccani raccogliendo il cross del catanese frisenna, è artefice di un clamoroso autogol per il Latina che chiude di fatto i giochi.

Una sconfitta dura che brucia dunque per il Latina proprio ora che l’ambiente nerazzurro stava riacquistando un minimo di fiducia dopo i due bei pareggi consecutivi. Ora altre due sfide tostissime in questa settimana di fuoco per i nerazzurri che mercoledì faranno visita al Monopoli e domenica prossima ospiteranno la Juve Next Gen in netta ripresa nel campionato. La sensazione è che i nerazzurri devono in qualche modo ringraziare Taranto e Turris per la sfortunata stagione e per l’esclusione, firmare per la prima ed immenente per la seconda, ed in parte anche il Messina che sta vivendo una stagione difficilissima. Senza queste “disgrazie” forse ad ora veramente la situazione veramente sarebbe molto più brutta e drammatica ma grazie a queste esclusioni e penalizzazioni, il Latina può vivere un finale di stagione un po’ più tranquillo ma nemmeno troppo dovendo tenere d’occhio sempre la Casertana in una stagione in cui tutto sembra andare male ai nerazzurri, che sembra maledetta.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 1 – 4 Catania Football Club

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Vona E. K, Rapisarda, Mastroianni (45’ Zuppel), Riccardi (78’ Ndoj), Marenco, Gatto, Petermann (86’ Bocic), Motolese (45’ Crecco), Ekuban, Improta (78’ Saccani). ALL BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Ercolano, Ciko, Di Livio, Berman, Segat, De Marchi, Scravaglieri.

Catania FC (3-4-1-2): Dini, De Rose K, Jimenez, Di Gennaro, Quaini, Luperini (60’ Frisenna), Raimo, Lunetta (85’ Gega), Montalto (68’ De Paoli), Allegretto, Ierardi. ALL. TOSCANO. A DISP: Butano, Farroni, Del Fabro, Forti, Corallo.

Arbitro dell’incontro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

Assistenti: Michele Rispoli di Locri e Mattia Morotti di Bergamo

Quarto uomo: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia

Marcatori: 50’ Ekuban (L), 54’ Montalto (C), 72’ Jimenez (C), 39’ Jimenez (C), 90’ Autogol.

Ammoniti: 22’ Quaini (C), 28’ Motolese (L), 47’ Crecco (L), 56’ Boscaglia (L, Dalla Panchina), 58’ Improta (L), 65’ Frisenna (C), 75’ Rapisarda (C), 79’ Dini (C), 83’ Ndoj (L).

Angoli: Latina 8 – 3 Catania

Recupero: 1’ pt / 4’ st

Note: 2256 di cui 892 abbonati e 349 ospiti.