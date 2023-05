Elezioni amministrative, lo scrutinio in diretta voto per voto

19.30 – Francesco Giannetti, candidato di centrodestra, è il nuovo sindaco della città di Terracina. Un dominio che si era palesato già a metà dello scrutinio e che si è concretizzato con percentuali importanti anche alla chiusura. Anche in questo caso è festa grande ben prima dei dati ufficiali. Battuti Fabrizio Di Sauro del centrosinistra, Alessandro Di Tommas della civica Di Tommaso Sindaco, Gabriele Subiato di Europa Verde Terracina e Cesare Massimiliano Fronari di Forza e Coraggio.

19.03 – Gianni Carroccia di Sonnino Insieme è il nuovo sindaco di Sonnino. Ha trionfato in modo netto con il 77,58% dei voti su Alice Lazzarini di “Sonnino: Una casa nel Comune” che ha ottenuto il 22,42% dei voti

19.00 – Carla Amici è il nuovo sindaco di Roccagorga con poco meno di mille voti. Battute sul filo di lana Restaini (707) e Scacchetti (672), distaccata l’ex sindaco Noemi Piccaro (439)

18.30 – Dopo metà delle sezioni scrutinate il centrodestra domina anche a Terracina dove Giannetti è avanti di oltre settemila preferenze sui suoi rivali.

17.35 – Anche Campodimele ha un nuovo sindaco. Si tratta di Tommaso Grossi che l’ha

spuntata sugli altri sette contendenti. Un caso più unico che raro quello del piccolo paese del sud pontino che con sole due sezioni vantava ben otto candidati alla poltrona di primo cittadino. Grossi, con la lista “Giovani Campodimele”, l’ha spuntata con il 61,35% dei voti.

17.28 – E’ ufficiale. Il nuovo sindaco di Bassiano è Giovanbattista Onori di Lista Civica per Bassiano che ha trionfato sul sindaco uscente, Domenico Guidi, con il 50,65% di voti contro il 42,04%. Staccatissimo il candidato Giuseppe Fonisto di “Grande Bassiano”.

17.20 – Arrivano dati che sanno di sentenza dai seggi di Latina dove Matilde Celentano domina con una proiezione di 75-25 su Damiano Coletta. Già si festeggia nel centrodestra, come testimoniano le parola di Calandrini, coordinatore provinciale di FDI: ““I dati che ci arrivano dai nostri rappresentanti di lista prospettano una vittoria schiacciante del centrodestra nel capoluogo. I cittadini ci chiedono di uscire dall’immobilismo istituzionale in cui il territorio è piombato negli ultimi 7 anni. Ci stiamo assumendo un’importante responsabilità: far tornare grande Latina con Matilde Celentano sindaco e una coalizione coesa al suo fianco”.

16.40 – Fernando Magnagico è il sindaco di Lenola. Unico candidato, l’unico suo avversario

era l’astensionismo. Ha votato oltre il 70% degli aventi diritto. Quindi missione compiuta per il rappresentante della lista “Insieme per Lenola”

16.35 – Matilde Celentano è in netto vantaggio in tutte le sezioni elettorali, si profila una vittoria con ampio distacco (70% vs 30%). Latina sta per essere governata dal primo sindaco donna della sua storia politico- amministrativa.

16.00 – Arrivano i dati definitivi dell’affluenza per quanto riguarda i comuni al voto. A Latina ha votato il 61,18%.

A Bassiano il 66,81, a Campodimele il 60,71, a Lenola il 72,12, a Roccagorga il 78,34, a Sonnino il 76,64 e a Terracina 64,64. Ad Aprilia il risultato più basso con il 56.01.

15.35 – Il primo dato è l’affluenza alle urne definitiva nel comune di Sonnino, pari al 76.64% degli aventi diritto.

15.30 – Sono iniziate le operazioni di scrutinio negli otto comuni in provincia di Latina chiamati al rinnovo per l’elezione del sindaco e consiglio comunale: Latina, Aprilia, Terracina, Sonnino, Roccagorga, Lenola, Bassiano, Campodimele.