Elezioni amministrative, Procaccini su Latina e Terracina

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al parlamento europeo, commenta i risultati elettorali a Latina e nella sua città, Terracina:

“I successi netti di Matilde Celentano a Latina e Francesco Giannetti a Terracina sono il frutto di proposte serie e concrete e di candidati convincenti, che hanno saputo parlare al cuore delle persone. I cittadini hanno compreso il valore dei nostri messaggi e hanno premiato due candidati sindaco apprezzati dai cittadini, che hanno saputo unire attorno alle loro figure e ai rispettivi programmi una intera coalizione. Accanto alla soddisfazione per i nuovi sindaci, a cui vanno i miei complimenti, rilevo con piacere in entrambe le città l’importante affermazione delle liste e dei candidati di Fratelli d’Italia.

Il partito, grazie al lavoro di tutti i suoi esponenti e il coordinamento del Sen. Nicola Calandrini, si è confermato forza trainante di una coalizione coesa e capace di trasmettere sul territorio i valori e le proposte che il governo nazionale e regionale stanno cercando di attuare per garantire la crescita e lo sviluppo dell’intera nazione e veicolati a Latina e Terracina con la presenza di ministri e sottosegretari e dal presidente Rocca.

Come accaduto già per le affermazioni alle elezioni politiche e regionali, alla soddisfazione per i risultati si unisce il momento della responsabilità e di mettersi al lavoro per riprendere un percorso di buona amministrazione bruscamente interrotto nelle due città.”