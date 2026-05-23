Elezioni comunali, i cittadini di Fondi chiamati al voto domani e lunedì

Fondi al voto per l’elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Gli elettori sono 32.737, divisi in 33 sezioni. In provincia di Latina è l’unico comune interessato dalla tornata elettorale delle amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.

Seggi aperti domani dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

L’eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, come nel caso di Fondi, si svolgerà il 7 e 8 giugno.

Cittadini chiamati al voto per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Accade contemporaneamente in 661 comuni, di cui 15 capoluogo.

A Fondi si vota per il dopo Beniamino Maschietto, il sindaco uscente.

Concorrono cinque candidati, che si presentano con un misto tra partiti e liste civiche. Andando in ordine prettamente alfabetico, Tonino De Parolis si presenta come Lega e lista Il Giardino degli Aranci;

Annalisa del Sole è l’espressione di Fratelli d’Italia e la lista Oltre;

Vincenzo Carnevale rappresenta Litorale & Sviluppo Fondano, Fondi Azzurra, Io Si, Forza Italia- PPE, Noi per Fondi;

Salvatori Venditti per Fondi Progressista – Partito Democratico – Alleanza Verdi e Sinistra – Movimento 5 Stelle;

Francesco Ciccone si presenta con Fondi Vera e Città Sicura.

Le campagne elettorali si sono conclude ieri sera. Oggi vige il silenzio elettorale.