Elezioni comunali, il commento di Claudio Durigon

Il senatore e coordinatore della Lega nel Lazio Claudio Durigon, si esprime sulle elezioni dei neo sindaci di Aprilia, Velletri e Anagni:

“Congratulazioni a Lanfranco Principi, Ascanio Cascella e Daniele Natalia, eletti sindaci ad Aprilia, Velletri e Anagni. Tre grandissimi risultati per la Lega e per il centrodestra unito, a cui potrebbe aggiungersi anche Rocca di Papa, a due settimane di distanza dalle vittorie raggiunte nel primo turno di questa tornata elettorale a Latina, Terracina, Fiumicino e Pomezia. Finalmente si apre una nuova stagione anche in questi due comuni, che, sono certo, sarà segnata da politiche di buon governo. Il nostro progetto è sempre stato chiaro: vogliamo avvicinare la politica ai cittadini, creando una filiera tra Governo, Regione e Comuni e dando sempre più spazio e voce ai sindaci e ai loro territori che sono un vanto per il nostro Lazio e per la nostra Italia. Sono certo ce Lanfranco e Ascanio saranno all’altezza del ruolo che oggi i cittadini gli hanno riconosciuto con un voto libero e democratico. I miei migliori auguri di buon lavoro. La Lega sarà sempre in prima linea e a disposizione per restituire centralità a questi comuni”.