Elezioni FDI, Di Cocco: lista di 32 giovani politici e imprenditori

Con una nota, il portavoce comunale di Fratelli d’Italia Latina Gianluca Di Cocco, annuncia insieme agli altri dirigenti locali del partito, la creazione della sua lista in vista delle elezioni.

“La lista che stiamo costruendo come Fratelli d’Italia in vista delle elezioni comunali – spiega Di Cocco – sarà una sorpresa per tutti: esperienza, capacità, innovazione sono le linee guida che ci siamo dati per definire le 32 figure che comporranno la squadra. I candidati al Consiglio comunale saranno fondamentali per trainare la coalizione di Centrodestra alla vittoria – prosegue Di Cocco – Per questo stiamo facendo il possibile per costruire una squadra competitiva, in grado di attrarre consensi da ogni fascia sociale. E aggiungo anche che sarà una sorpresa per tutti quando sveleremo i nomi. Perché accanto agli amministratori e ai dirigenti di partito, politici con la P maiuscola, Fratelli d’Italia schiererà una nutrita rappresentanza di professionisti, imprenditori, personaggi che da anni danno lustro e importanza alla città di Latina e che oggi hanno deciso di impegnarsi in prima persona per sostenere il nostro partito ma soprattutto per dare un contributo alla Città in cui vivono e lavorano. Le richieste e le disponibilità superano gli spazi della lista ma rassicuro tutti: ognuno di loro avrà il giusto spazio nella prossima campagna elettorale. Nei giorni scorsi – conclude Di Cocco – abbiamo, assieme agli alleati di Centrodestra, fatto un appello anche alle forze civiche e al mondo delle associazioni affinché si avvicinino alla nostra coalizione, per un percorso comune. Come Fratelli d’Italia possiamo promettere che assicureremo a Latina una compagine di partito dove convivono competenza politica, esperienza professionale e imprenditoriale e capacità amministrativa.”