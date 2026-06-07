Elezioni provinciali a Latina, oggi il voto per il rinnovo del Consiglio

Urne aperte oggi, domenica 7 giugno, per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Latina. Si tratta di un’elezione di secondo livello: a votare saranno esclusivamente sindaci e consiglieri comunali dei 33 Comuni del territorio pontino, chiamati a scegliere i 12 nuovi consiglieri provinciali.

Sono 46 i candidati in corsa, distribuiti in cinque liste. Il centrodestra si presenta diviso in quattro schieramenti distinti – Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Provincia al Centro – mentre il centrosinistra si compatta nella lista Provincia Progressista, che raccoglie esponenti di Pd, Latina Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Avs, Psi e Per Latina 2032.

Tra i nomi più noti figurano il sindaco di Formia Gianluca Taddeo per Forza Italia, la sindaca di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni per Provincia Progressista e il consigliere comunale di Latina Dario Bellini per Latina Bene Comune.

L’esito del voto sarà particolarmente significativo per definire i nuovi equilibri politici all’interno dell’ente provinciale guidato da Carnevale, soprattutto in vista delle prossime sfide amministrative che interesseranno il territorio pontino.

Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, con i risultati attesi nel corso della serata.