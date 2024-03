Coro unanime dal centrodestra Fratelli d’Italia dopo le elezioni provinciali. Con 4 consiglieri eletti raddoppiamo il risultato ottenuto alle scorse elezioni per la gioia del Senatore Nicola Calandrini: “Il risultato ottenuto da Fratelli d’Italia in queste elezioni provinciali rappresenta la cartina tornasole della compattezza del partito che mi onoro di guidare a livello provinciale: questo si conferma essere la forza politica più votata, con il 31,73% dei consensi ottenuti e 4 consiglieri eletti. Un risultato che raddoppia quello ottenuto solo due anni fa, quando Fratelli d’Italia era riuscito a esprimere 2 consiglieri”.

“Quello ottenuto ieri rappresenta un esito non scontato – spiega ancora Calandrini – che dimostra l’ottimo lavoro svolto su tutto il territorio provinciale in primo luogo dai consiglieri eletti ma anche da quelli candidati che, seppur non eletti, hanno lavorato con impegno e in modo coeso per raggiungere questo risultato. Si è trattato di un successo corale, segno inequivocabile di un partito in ottima salute dove si marcia coesi verso un obiettivo comune. Con questo risultato ora il centro destra, dopo numerosi Comuni e la Regione Lazio, conquista anche la guida della Provincia. Un ente che, anche se ha visto diminuite alcune sue competenze a causa della riforma Delrio, resta strategico soprattutto in un territorio come il nostro costellato di piccoli Comuni. Questo raggiunto, ovviamente, rappresenta solo il punto di partenza di un percorso che vuole portare anche nell’assise provinciale quella concretezza che il Governo sta dimostrando a livello nazionale e locale, dove a critiche infondate e livorose, si risponde con la forza dei fatti e dei risultati ottenuti”.

“Auguri di buon lavoro – conclude il Senatore – agli eletti Renzo Scalco, Luigi Vocella, Pierluigi Torelli e Luca Caringi e un ringraziamento ai non eletti per il loro impegno e senso di responsabilità”.