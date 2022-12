Elezioni regionali, Calandrini (FdI): ecco la lista di candidati

In merito alle prossime elezioni regionali, il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Latina, si esprime sulla proposta di lista che sottoporranno al partito regionale.

“La lista per le regionali di Fratelli d’Italia è un percorso che inizia da lontano e che in questi giorni arriva a compimento. Abbiamo fatto scelte che sono frutto del lavoro all’interno della nostra comunità. Abbiamo deciso di mettere in campo la migliore rappresentanza del territorio della provincia di Latina. I nomi chiamati a rappresentarci alle elezioni regionali hanno già ciascuno un consenso ampio ed evidente dalle precedenti competizioni che li hanno visti coinvolti. È una lista che ha l’ambizione di essere, a febbraio, quella con maggiori consensi. Candidarsi, per queste persone, non è opportunità personale ma è un servizio al partito. Sabato scorso, in federazione a Latina, insieme al coordinatore regionale Paolo Trancassini, alla deputata Chiara Colosimo, e all’europarlamentare Nicola Procaccini abbiamo valutato il tutto. Manca ancora una candidatura femminile che andrà ad appannaggio dell’area nord della nostra provincia. La proposta di lista che sottoporremo al partito regionale è composta da: Vincenzo Fedele, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci, Enrico Tiero ed Emanuela Zappone. Come è evidente, abbiamo voluto creare non solo una lista competitiva, ma anche rappresentativa di tutto il territorio, dal nord al sud della provincia, e che premiasse la militanza e la competenza. Il tempo dell’improvvisazione è finito, si torna alla politica. Interpretare questo mutamento è stata una delle ragioni della vittoria di Giorgia Meloni a livello nazionale. Siamo certi che, allo stesso modo, sarà la ragione della nostra vittoria nel Lazio. Oggi tutti i sondaggi ci danno ampiamente sopra il 30% il che determinerà una nostra forte rappresentanza in consiglio regionale in modo da mettere in campo azioni per rilanciare la crescita dell’area pontina. La vittoria alle elezioni regionali, l’elezione di nostri rappresentanti in Consiglio, sarà il preludio della nostra vittoria in Comune a Latina e negli altri che saranno chiamati al voto in primavera”.