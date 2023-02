Elezioni regionali, il commento di Emanuela Zappone (FdI)

Queste le parole della candidata di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Lazio, Emanuela Zappone, commentando l’esito elettorale:

“La tornata elettorale per le regionali ha confermato tutto il valore del progetto politico e dell’impegno di Fratelli d’Italia nel nostro territorio. Un lavoro che ha rappresentato un contributo decisivo alla elezione di Francesco Rocca, a cui rivolgo i miei migliori auguri”.

“Ringrazio tutti coloro che hanno consentito che io potessi conseguire un importante risultato elettorale, tante persone che nei diversi comuni della provincia di Latina hanno deciso di sostenere il mio impegno”.

“Mi preme porgere un ringraziamento particolare a Terracina, il risultato di 6.887 preferenze rappresenta un traguardo notevole, dovuto in gran parte alla spinta della mia città, che ha creduto in un progetto ambizioso. Non era facile riuscire in questo intento nel giro di trenta giorni, ma è stato possibile raggiungere il risultato grazie all’impegno di tutto il partito di Fratelli d’Italia, e questo lavoro rappresenta la base per la continuazione di un ambizioso progetto. Il mio impegno continuerà ad essere quello di lavorare per il territorio, per la realizzazione di una rete di servizi che possa coinvolgere diversi comuni della nostra provincia, realtà che meritano più attenzione in tutti i settori”.

“Infine, desidero inviare un saluto e un augurio di buon lavoro a tutti ai neo consiglieri di Fratelli d’Italia della nostra provincia, che sono certa sapranno svolgere un grande lavoro per l’intero territorio e sono a loro disposizione, così come di tutto il partito, per le iniziative da svolgere in favore delle nostre comunità”.