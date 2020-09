Elezioni: Terracina al ballottaggio, a Fondi beffa per un pugno di voti

A Terracina ci sarà il ballottaggio. Sarà una sfida tutta interna al centrodestra, perché gli sfidanti saranno Roberta Tintari (Fratelli d’Italia) e Valentino Giuliani (Lega e Forza Italia). Si era capito già dalle proiezioni di ieri pomeriggio, ma la conferma è arrivata in nottata, all’una, con Tintari al 43,76% e Giuliani al 33,86%.

A Fondi invece ancora si conta. Manca all’appello soltanto una sezione, i cui dati sono stati inviati alla direzione centrale. Manca davvero poco al risultato finale, ma non sappiamo quanto potrà essere decisivo sul risultato l’esito del conteggio: per un soffio, con Beniamino Maschietto (Lega e Forza Italia) in testa su tutti e con il 49,49% dei voti, la via tracciata sembra proprio quella del ballottaggio con Luigi Parisella, rimasto fermo al 19,42%.