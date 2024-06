Elezioni, tutti i risultati delle comunali in provincia di Latina

Sono ufficiali i risultati dei sei comuni al voto. Maenza, Monte san Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia sono stati chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti comunali. In media nei sei comuni pontini ha votato circa il 73% degli elettori. Quello di Rocca Massima è il centro in cui l’affluenza è stata più alta, a Spigno Saturnia si conferma la più bassa.

Il sindaco di Rocca Massima è Mario Lucarelli, alla luce del suo secondo mandato da sindaco, dopo aver raccolto l’eredità di Angelo Tomei. Cambio invece a Spigno Saturnia, dove Marco Vento è il nuovo sindaco.

Nuova fascia anche Maenza, grazie alla vittoria di Loreto Polidoro.

Conservazione invece, in altri comuni. Giuseppina Giovannoli sarà per la quarta volta sindaco di Sermoneta. A Prossedi invece, vittoria schiacciante di Angelo Pincivero. Quest’ultimo si appresta ad iniziare il suo terzo mandato con il 90% delle preferenze.