Emanuela Zappone è il nuovo Presidente del Parco Nazionale del Circeo, come su disposizione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Zappone, già Commissario straordinario del Parco, prende ora le redini dell’Ente stesso:

“Sono profondamente onorata per la fiducia che mi è stata accordata con questa nomina. Nei mesi in cui ho svolto il ruolo di Commissario straordinario del Parco ho cercato di porre le basi per un futuro sviluppo nel segno della sostenibilità. Ma anche di una maggiore integrazione con il territorio e di una migliore capacità di fruizione del Parco, lavorando per rafforzare la tutela dell’area protetta e il suo rapporto con le comunità locali. Continuerò su questa strada con impegno e senso di responsabilità, consapevole del valore unico che il Parco Nazionale del Circeo rappresenta per la nostra comunità e per l’Italia intera”.

“La mia attività sarà nel segno della continuità con il lavoro già svolto – continua – ma anche dell’innovazione, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del Parco come modello di equilibrio tra conservazione della natura, valorizzazione del patrimonio ambientale e sviluppo sostenibile del territorio”.