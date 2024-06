Emanuele Mastrostefano brilla a Padova: grande risultato per il Centro Ginnastica Pontino

Un lungo fine settimana di gare ha visto i migliori ginnasti e ginnaste d’Italia confrontarsi a Padova nelle rispettive categorie. Tra questi, l’unico atleta a rappresentare i colori pontini è stato Emanuele Mastrostefano, del Centro Ginnastica Pontino, che ha fatto il suo ritorno in una competizione individuale dopo oltre un anno di assenza nel programma all around.

Mastrostefano, fresco di promozione in serie B con la sua squadra, ha affrontato questa importante competizione con un repertorio tecnico completamente rinnovato, dimostrando di essere all’altezza dei migliori ginnasti della categoria Junior 2. Sotto la guida del suo allenatore, il Prof. Marco Brignone, Emanuele ha mostrato segnali incoraggianti, lasciando ben sperare per il prossimo campionato italiano di categoria che prenderà il via a settembre con la fase regionale.

In particolare, la performance di Mastrostefano al volteggio è stata notevole, con un salto superlativo che gli ha consentito di ottenere il secondo miglior punteggio in Italia tra gli junior Under 16 in gara. Questo risultato sottolinea il suo talento e il duro lavoro svolto nell’ultimo anno, promettendo grandi prospettive per il futuro.

Il Centro Ginnastica Pontino può essere orgoglioso di Emanuele Mastrostefano, che ha dimostrato di essere un atleta di grande valore e di avere il potenziale, per diventarne uno ancora migliore.