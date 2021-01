Emblemi della professione: premiati due giovani infermieri della provincia per l’impegno contro il Covid

LATINA – Premiati stamattina, dal Sindaco Damiano Coletta, due giovani infermieri militari volontari della provincia di Latina.

Sono Antonio Melfi e Moreno Campo i due infermieri arruolati nel Corpo della Croce Rossa Italiana, premiati per il grande spirito di servizio prestato sin dalle prime fasi della pandemia. I due hanno lottato contro il virus utilizzando le armi più preziose che la professione infermieristica può donare, grande sensibilità etica e forti valori professionali.

“Siamo orgogliosi – affermano i due – di servire il nostro Paese e resteremo a disposizione del nostro glorioso Corpo Militare Croce Rossa Italiana come sempre, come ogni giorno, pronti per una nuova destinazione e un’ulteriore missione da affrontare”.

Moreno Campo, infermiere operante presso la Centrale Operativa Unica Regionale del 118 Umbria Soccorso a Perugia, e Antonio Melfi, in servizio all’ UTIC dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un percorso che li ha accomunati sin dal 2013, quando iniziava il loro percorso militare dando supporto medico alle attività di disinnesco degli ordigni bellici e sevizio sanitario nei corsi di sopravvivenza per le forze speciali delle Forze Armate.

Con l’avvento del Covid hanno si sono dedicati con tutta la loro professionalità al supporto sanitario nel periodo emergenziale.