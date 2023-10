Emergenza abitativa a Formia, incontro tra Comune e Ater

Si è tenuto presso il Comune di Formia l’incontro tra il sindaco Gianluca Taddeo, il dirigente del settore Urbanistica Pietro D’Angelo, gli assessori Rosita Nervino (Politiche Sociali) e Marcello Anastasio Pugliese (Urbanistica), il presidente di Ater Latina, Enrico Della Pietà, ed il direttore generale Paolo Ciampi.

Nel corso della riunione il sindaco ha illustrato nel dettaglio le criticità da risolvere e le iniziative da porre in atto sul fronte dell’emergenza abitativa e sul momento delicato in cui versa l’intero territorio sul tema alloggi, argomento da molti anni trascurato e che ha bisogno di attenzione, viste le numerose richieste da parte dei cittadini aventi diritto. La norma attuale prevede l’assegnazione con Decreto Dirigenziale del Comune all’esito della graduatoria per l’assegnazione di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, elaborata dalla Commissione “Casa” incaricata da parte dell’Amministrazione Comunale.

Durante l’incontro, è emersa, la necessità di istituire una task force tra il Comune di Formia e l’Ater di Latina per effettuare un’attenta verifica su tutti gli alloggi, quelli liberi e quelli che necessitano di una dovuta ristrutturazione/sistemazione.

Il primo cittadino ha sottolineato la grave situazione che coinvolge tante famiglie e insieme alle parti interessate si è deciso di intervenire in tempi brevi per la ricognizione sullo stato degli stessi e nel contempo di velocizzare e snellire le pratiche burocratiche per le assegnazioni. Oltre ad un protocollo d’intesa da siglare tra i due Enti il Comune di Formia, infine, si è impegnato a localizzare eventuali terreni disponibili per poterli inserire nella programmazione della nuova costruzione degli alloggi di edilizia popolare Ater.