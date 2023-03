Emergenza agricoltura, incontro tra Adinolfi e Lollobrigida a Bruxelles

“Siccità, nutriscore, emergenza agricoltura con salvaguardia delle eccellenze italiane: sono questi alcuni dei temi affrontati durante l’incontro tra il ministro italiano dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e gli europarlamentari italiani”.

Questo il commento del parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi, nell’incontro con il ministro Lollobrigida a Bruxelles.

“Come Gruppo ID abbiamo ribadito la necessità di un impegno costante a difesa del made in Italy e in primo luogo per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari. Dal ministro abbiamo avuto ampie rassicurazioni sulla condivisione delle nostre battaglie, dall’etichettatura del vino al Nutriscore fino agli alimenti sintetici. Argomenti che mostrano un vero e proprio tentativo di demonizzazione dei prodotti italiani da parte dell’Europa. Da parte nostra sentiamo forte il dovere di difendere il nostro modello produttivo e l’offerta di qualità italiana”.

“Al ministro Lollobrigida ho in particolare illustrato la situazione che attanaglia la nostra provincia con riferimento alla moria del kiwi e all’emergenza siccità. Le imprese agricole sono in particolare difficoltà proprio in relazione a questi delicati argomenti e vogliono risposte e sostegno da parte delle istituzioni perché la situazione è grave. Altro tema al centro del confronto è stato quello della transizione verde che rappresenta certamente una sfida da vincere ma con tempi e modi che non vadano a inficiare e danneggiare le imprese e le famiglie”

“Sul tema nutriscore, poi, sono soddisfatto del sostegno che il Governo italiano mostra alle battaglie fin qui sostenute dal Gruppo ID a Bruxelles e Strasburgo, orientate a difendere i prodotti Made in Italy da una assurda criminalizzazione. L’impegno all’Europarlamento sarà ancora una volta il massimo per difendere le eccellenze italiane e fare in modo che la legislazione europea sia giusta, equa e non penalizzante”.