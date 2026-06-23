Emergenza caldo, domani Latina sarà bollino rosso

Latina si prepara a vivere una nuova giornata di caldo intenso: per mercoledì 24 giugno la città passerà al livello massimo di allerta, il bollino rosso, secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dal Ministero della Salute.
L’ondata di calore che sta interessando gran parte della Penisola continua infatti a rafforzarsi, con 12 città già inserite nel livello 3 di emergenza. Con l’aggiunta di Latina, il totale salirà a 16 capoluoghi italiani a rischio, a conferma di una situazione in progressivo peggioramento.
Nel Lazio il quadro appare particolarmente critico: dal 24 giugno tutte e cinque le province monitorate risultano in bollino rosso, con condizioni aggravate nelle aree urbane dove asfalto e scarsa ventilazione amplificano la percezione del caldo.
Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere un’adeguata idratazione e prestare particolare attenzione a anziani, bambini e soggetti fragili, maggiormente esposti agli effetti delle temperature elevate.
Le ondate di calore, spiegano gli esperti, si verificano quando temperature molto elevate persistono per più giorni consecutivi e diventano più pericolose in presenza di elevata umidità, che ostacola la dispersione del calore corporeo.
Per informazioni e assistenza è attivo il numero gratuito del Ministero della Salute 1500.