Emergenza Covid, LBC: “Vicini agli esercenti”. Invito per #adottaunristorante

Il movimento LBC si dice vicino alle categorie colpite dall’ultimo decreto di Conte e invita i cittadini a restare solidali per questa nuova fase dell’emergenza, che ha portato ad una nuova stretta sulle misure anticovid.

Non bisogna perdere di vista il senso di comunità: “Nelle piazze stanno scendendo il disagio, la frustrazione e la paura: comprensibile che sia così, data la situazione di incertezza generale; Latina Bene Comune invita tutti a non arrendersi alla negatività: non bisogna disperdere il patrimonio umano fatto di valori di solidarietà e condivisione che all’inizio della pandemia ha tenuto insieme il tessuto sociale.

LBC è vicina e solidale con gli esercenti che in questi giorni sono in difficoltà, per questo invita i cittadini ad aderire alla campagna nazionale #adottaunristorante, ideata da due ristoratori romani e che consiste in un tam tam digitale dopo un ordine a domicilio a scopo di sensibilizzazione.

Siamo tutti dalla parte degli esercenti – continua il movimento – ma anche da quella dei liberi professionisti in difficoltà, da quella dei lavoratori dello sport, di chi studia, di chi il lavoro non lo cerca neanche più; e siamo dalla parte del personale sanitario che si sta facendo in quattro da marzo. Come società ci reggiamo sulla collaborazione e sulla coesione: soltanto remando tutti nella stessa direzione potremo farcela ad uscire da questo incubo“.

A parlare è il consiglio generale di LBC, che ricorda che il sindaco Damiano Coletta l’altra sera è sceso in piazza durante la manifestazione in Piazza del Popolo, per stare vicino ai suoi concittadini, “anche quelli che lo contestavano senza ragione.

LBC come maggioranza di governo si è impegnata a sollecitare gli enti superiori in modo costante: il giorno successivo il sindaco era già al tavolo aperto dalla prefettura”.