Emergenza Ucraina, attivata raccolta di beni di prima necessità nel Comune di Latina

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso due ordinanze, del 4 e 6 marzo, con le quali si dispone il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina, il Comune di Latina si accinge ad attivare, a partire dalla prossima settimana, una raccolta di beni di prima necessità presso i locali del Centro Operativo Comunale – COC in Via Cervone n.2.

È possibile donare due giorni a settimana, il lunedì e il venerdì, nella fascia oraria dalle ore 15 alle ore 17.

La tipologia di beni richiesti è: prodotti per l’igiene personale, cibo in scatola come carne, tonno, legumi, zuppe, verdure, prodotti per bambini, pannolini, salviette igieniche, omogeneizzati. Si prega la cittadinanza di donare prodotti che non abbiano una scadenza a breve termine.

Limitatamente alla tipologia di beni richiesti, gli istituti scolastici e le associazioni di volontariato che stanno effettuando autonomamente le proprie raccolte possono chiedere alla Protezione civile comunale il ritiro dei beni donati scrivendo a aiutiucraina@comune.latina.it. Lo stesso indirizzo email può essere utilizzato da tutta la cittadinanza per comunicare la disponibilità ad ospitare persone o famiglie ucraine provenienti dalla zona di guerra.

Nel frattempo, anche la farmacia comunale di Viale Kennedy aderisce all’iniziativa di Federfarma Latina, Ordine dei farmacisti e Farla, in collaborazione la Croce Rossa Italiana, per una raccolta di farmaci e materiale sanitario. Fino al 16 marzo sarà possibile donare scegliendo tra i farmaci, i dispositivi medici e gli articoli sanitari indicati in due elenchi già prefissati ed esposti nelle singole farmacie aderenti. Possono essere donati solo i prodotti riportati in queste due liste, in confezioni integre e con scadenza non inferiore a sei mesi.