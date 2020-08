di Teresa Salivi – Emma Marrone annuncia la sua nuova canzone: si chiama “Latina” e a scriverla anche il cantautore del capoluogo pontino Calcutta. Il testo non è ancora disponibile, sarà possibile ascoltarla online dal prossimo 28 agosto, non sappiamo quindi se il riferimento è alla città, ma potrebbe trattarsi anche di un richiamo che poi sfocia in altri significati.

Calcutta ha scritto il testo insieme a Dario Faini e Davide Petrella. Emma lo aveva annunciato già ieri sui social che sarebbe arrivata una novità, scrivendo solo “Domani”.

Oggi la data d’uscita con annunci su tutte le sue pagine social: “La canzone si chiama LATINA. Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno. Calcutta Dario Faini Davide Petrella. Preparatevi… Vi voglio latini ma non ve lo dico!!!”.

In queste sere di agosto Calcutta è tornato nella sua città di origine e come tanti ragazzi si è seduto sugli scalini di piazza del Quadrato a chiacchierare con un amico. E’ stato così gentile da lasciarsi fotografare, poi non lo abbiamo disturbato oltre. Nella sua testa i nuovi lavori dopo le ferie estive e una canzone in uscita. Adesso sappiamo qual è.