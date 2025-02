Energia elettrica, 9 milioni di lavori per l’ammodernamento della rete

Hanno preso il via gli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica nel centro urbano di Latina. Il progetto, frutto della collaborazione tra E-Distribuzione Unità Territoriale Latina e l’amministrazione comunale, prevede un investimento superiore a 9 milioni di euro per il solo 2025, con lavori che proseguiranno anche nel 2026 e 2027, per migliorare la qualità del servizio elettrico in città.

Nel dettaglio, il piano comprende la sostituzione di circa 80 km di rete in media tensione, l’elettrificazione di circa 50 nuove cabine secondarie e il potenziamento della rete in bassa tensione, con l’obiettivo di rendere il sistema più resiliente e capace di rispondere alla crescente domanda di energia.

Carnevale soddisfatto: “Intervento senza precedenti”

“Si tratta di un progetto senza precedenti per la città”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, evidenziando come questi interventi porteranno benefici concreti all’intera comunità. “Va sicuramente riconosciuta e ringraziata E-Distribuzione per la sua attenzione verso Latina e per il lavoro in sinergia con l’amministrazione comunale.

“Considerata l’entità degli interventi, avrà un certo impatto sulla viabilità, ma E-Distribuzione ha assicurato il ripristino a regola d’arte delle strade interessate, riducendo al minimo i disagi per residenti e attività commerciali”.