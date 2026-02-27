Energia verde a Latina, approvate le misure di compensazione

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale la delibera che fissa le linee di indirizzo per la determinazione delle misure di compensazione ambientale e territoriale legate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo.

Il provvedimento, promosso dall’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – assente in aula per motivi personali – introduce criteri chiari e percentuali definite per quantificare gli oneri a carico dei soggetti proponenti nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica e di procedura abilitativa semplificata, in coerenza con la normativa nazionale.

“Il provvedimento – afferma l’assessore Muzio – stabilisce criteri chiari e percentuali definite per la quantificazione delle compensazioni a carico dei soggetti proponenti, nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica e di procedura abilitativa semplificata, in attuazione del decreto legislativo e delle linee guida nazionali”.

Le misure compensative saranno comprese tra il 2% e il 3% dei proventi, con una riduzione al 2,5% in ambiti produttivi specifici o in aree soggette a bonifica. Non si tratterà di contributi meramente economici: le risorse dovranno tradursi in interventi concreti e proporzionati all’impatto degli impianti, con benefici diretti per il territorio e la collettività.

“Le misure compensative – prosegue Muzio – dovranno avere carattere non meramente patrimoniale e saranno finalizzate alla realizzazione di interventi concreti di miglioramento ambientale e territoriale”. I fondi saranno vincolati a opere e progetti destinati alla qualità ambientale, al potenziamento delle infrastrutture e ai servizi per la comunità locale.

Con l’approvazione dello schema-tipo di convenzione, il Comune si dota inoltre di uno strumento operativo uniforme per regolare modalità e tempi di corresponsione delle compensazioni, assicurando trasparenza, equità e coerenza nelle future autorizzazioni.

Nel ringraziare la dirigente Patrizia Marchetto, Albertina Paparello, gli uffici comunali e i componenti della commissione Urbanistica presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, l’assessore sottolinea il valore politico e amministrativo dell’atto: “Con questo atto si hanno, finalmente, riferimenti univoci affinché le aziende che installano impianti fotovoltaici sul nostro territorio siano tenute a prevedere significative opere compensative, quali interventi di urbanizzazione, comprese strade, piazze e marciapiedi, oltre a lavori di efficientamento energetico sugli edifici pubblici”.

“È un passo concreto – conclude Muzio – verso uno sviluppo sostenibile che coniughi transizione energetica e tutela degli interessi della nostra comunità, rafforzando il principio che chi investe sul territorio deve contribuire in modo responsabile alla sua crescita e valorizzazione”

