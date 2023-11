Ennesimo caso di violenza di genere: arrestato un egiziano a Fondi

Ennesimo caso di maltrattamenti in provincia, questa volta a Fondi. Un uomo di 34 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver essersi reso protagonista di diversi episodi di violenza, sia fisica che verbale, aggravati anche dall’utilizzo di un’arma impropria.

Il 34enne, di origine egiziana, già nel corso dell’anno si era reso responsabile di comportamenti violenti e aggressivi nei confronti della donna che con paura non ha mai deciso di denunciare. Solamente la brutale aggressione di ieri ha spinto la convivente a chiede aiuto agli agenti del Commissariato di Fondi.

L’egiziano, dopo aver appreso la decisione della compagna di voler interrompere la relazione e di voler abbandonare la dimora, si è recato presso l’abitazione di un loro amico dove la vittima si era rifugiata dopo il litigio, ed una volta entrato furtivamente nell’appartamento, ha iniziato a minacciarla pretendendo che la stessa lo seguisse a casa.

Al suo rifiuto di seguirlo, l’uomo la ha aggredita violentemente colpendola con schiaffi sia al volto che al capo, scaraventandola a terra. Nonostante le botte, ancora dolorante ed in lacrime sul pavimento, l’aggressore non ha placato la sua furia e con le ginocchia l’ha colpita sul ventre.

Con fatica la donna è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto urlando da una finestra. Immediato l’intervento di una volante della Polizia che, una volta giunta sul posto, ha bloccato l’uomo. Per la donna, invece, si è reso necessario il trasporto presso l’Ospedale di Fondi dove, raggiunta da alcuni amici, la donna è stata convinta a sporgere denuncia.

Da lì gli agenti hanno avviato un’attività di indagine che ha permesso di ricostruire gli accaduti. Lo straniero, pertanto, è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo.