Ennesimo incidente stradale, perde la vita una 20enne sulla Migliara 53

Ancora sangue sulle strade pontine, questa volta a perdere la vita una ragazza di 20 anni residente a Latina, Monica Donnarumma, per la quale purtroppo sono risultati vani i tentativi di soccorso da parte del 118.

L’incidente è avvenuto dopo le 16 di ieri sulla Migliara 53 al confine tra Pontinia e Sabaudia, quando per cause che sono in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latina, la vettura sbandando è finita fuori strada.

Assieme a lei a bordo della sua Volkswagen Lupo, viaggiava anche un ragazzo di 27 anni il quale ora si trova ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina.