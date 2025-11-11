Enrico Tiero si dimette da presidente della commissione Sviluppo economico

Il consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero, si è dimesso dalla carica di presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale. Tiero, agli arresti domiciliari dal 18 ottobre per un’inchiesta su presunti episodi di corruzione a Latina, resterà formalmente consigliere in attesa del decreto governativo che ne disporrà la sospensione ai sensi della legge Severino.

Le dimissioni, presentate e protocollate questa mattina, hanno effetto immediato. Ieri il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto il ricorso dei suoi legali, confermando la misura cautelare emessa dal Gip di Latina, Giuseppe Cario, su richiesta del pm Martina Taglione.