Epifania amara, Latina steso dai cinque gol dell’Avellino

E’ un Latina che non funziona quello visto nel giorno dell’Epifania al Francioni. Poche trame di gioco, tanta disattenzione e numerosi errori difensivi facilitano la giornata di un Avellino già dirompente di suo. A partire meglio però è il Latina che al 3′ spreca con Fabrizi. Il numero 29 nerazzurro non sfrutta una bella sponda di petto di Fella, concludendo fuori a pochi metri da Ghidotti. Dopo 10′ però a passare in vantaggio è l’Avellino. I campani sfruttano una ripartenza su calcio d’angolo del Latina, imbeccando Sgarbi che, a tu per tu con Cardinali, lo supera e accomoda il pallone in rete. Da qui subentra in campo con l’Avellino anche l’arbitro Daniele Virgilio che al 24′ concede un rigore inesistente agli ospiti scatenando moltissime polemiche con il diesse Patti che viene espulso. Il contatto tra Crecco e De Cristofaro è minimo. Dal dischetto va Patierno, che apre il piattone e deposita in rete il gol dello 0-2. Cinque minuti dopo è ancora il numero 9 biancoverde a gonfiare la rete neroazzurra dopo una bella combinazione con Ricciardi, appoggiando in rete l’assist del centrocampista irpino.

Al 38′ Cardinali nel tentativo di mettere una pezza sente una fitta muscolare, crolla a terra e favorisce il 4-0 a porta vuota di De Cristofaro. Al suo posto entra Bertini. Al 44′ è ancora Patierno a iscriversi nel registro dei marcatori e si regala la tripletta personale, ancora

grazie a Ricciardi.

Il secondo tempo il ritmo si abbassa notevolmente, poche le occasioni da gol da entrambe le parti. L’Avellino controlla e gestisce la partita senza affondare, in casa Latina invece, prevale la fase difensiva con i nerazzurri, che riescono ad evitare un passivo peggiore di quello rimediato nel primo tempo.

Durante e a fine partita, contestazioni a società e calciatori, chiamati sotto la curva e fischiati al ritorno negli spogliatoi.

Tabellino

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali (40′ Bertini); Del Sole (dal 46′ Marino, dall’82’ De Santis), Rocchi, Cortinovis; Ercolano, Riccardi, Paganini, Di Livio, Crecco; Fabrizi (62′ Jallow), Fella (82′ Mastroianni). A disp.: Vona, Perseu, Gallo, Rizzi, Polletta. All. Daniele Di Donato.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Armellino, Rigione; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero (82′ Maisto), D’Angelo (62′ Dall’Oglio), Tito (72′ Liotti); Sgarbi (82′ Pezzella), Patierno (72′ Gori). A disp.: Pane, Pizzella, Falbo, Mulè, Nosegbe-Susko, Sannipoli, Varela, Marconi. All. Michele Pazienza.

Arbitro: Daniele Virgilio della sezione di Trapani.

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Marco Matteo Barberis di Collegno.

Quarto uomo: Valerio Crezzini della sezione di Siena.

Ammoniti: 14′ Paganini, 17′ Cancellotti, 23′ Crecco.