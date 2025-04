Erano la base dello spaccio, liberati tre alloggi ad Aprilia: il plauso di Ater

Il presiedente di ATER Latina, Enrico Dellapietà, è tornato su quanto avvenuto nella giornata di ieri, con i carabinieri di Aprilia che, in una maxi operazione di controlli, sono stati in grado di liberare tre alloggi ATER utilizzati come piazze di spaccio:

“Ringrazio i carabinieri e per tutti il tenente colonnello Paolo Guida per la operazione che ha portato alla liberazione di tre alloggi, uno nel quartiere Toscanini e due tra via Mascagni e via Aldo Moro ad Aprilia. In particolare vorrei sottolineare la professionalità dei militari: negli immobili venivano gestite armi ed erano centro di spaccio di sostanze stupefacenti. La legalità esiste concretamente e questi interventi evidenziano segnali positivi in quartieri difficili. Ater Latina da sempre fornisce il supporto alle attività delle forze dell’ ordine a tutela dei legittimi assegnatari degli alloggi di edilizia sociale, in particolare sul fronte delle occupazioni abusive”.