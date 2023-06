Erasmus plus, il Vittorio Veneto sempre più internazionale

L’Istituto Vittorio Veneto, persegue l’obiettivo di internazionalizzazione dei suoi percorsi formativi da diverso tempo. Tutto è cominciato alla fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000, aderendo ai progetti europei: Leonardo e Comenius, per poi proseguire con il programma Erasmus plus, ottenendo l’accreditamento per il periodo 2021-2027 e consentendo a tutto il personale scolastico dell’Istituto di poter svolgere esperienze di studio in Europa.

Lo scorso anno scolastico, 14 docenti insieme alla Dirigente Scolastica dott.ssa, prof.ssa Marina Rossi hanno svolto un corso di formazione sull’acquisizione di nuove metodologie didattiche “The 4cs communication, collaboration, creativity and critical thinking in education” a Amsterdam dal 20 al 27 febbraio 2022. Quest’anno 14 studentesse e studenti accompagnati dalle docenti prof.ssa Francesca Neiviller e prof.ssa Maria D’Orazio hanno frequentato l’Istituto “Colegio Juan XXIII Cartuja” dal 14 al 21 maggio 2023, a Granada in Spagna, il gruppo ha avuto modo di relazionarsi con i coetanei spagnoli, utilizzando la lingua inglese e spagnola, applicando metodologie didattiche nuove e conoscendo culture, usi e costumi diversi.

Il giorno 7 giugno alle ore 10:00, nell’Aula Magna dell’Istituto, alla presenza della Dirigente Scolastica, dott.ssa, prof.ssa Marina Rossi, le studentesse e gli studenti coinvolti, avranno il piacere di condividere la loro prima esperienza Erasmus con il personale della scuola, presentando i loro lavori. Ringraziamo l’Europa che consente alle nostre ragazze e ragazzi di sentirsi cittadini europei, di poter allargare i propri orizzonti in un mondo sempre più complesso e imprevedibile come il nostro.